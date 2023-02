Angri. Potatura programmata del parco arboreo cittadino (video)

Angri. Potatura programmata del parco arboreo cittadino

L’assessore delegato Ciro Calabrese sottolinea che tiene particolarmente a cuore le politiche ambientali. Prosegue con la full immersion il nuovo corso delle politiche ambientali dopo la nomina di Calabrese con particolare sensibilità per il fattore ambiente. La manutenzione e la potatura degli alberi nel centro cittadino sono attenti proprio a questa particolare indicazione.

Potatura programmata degli alberi

Da qualche settimana è iniziata la potatura programmata degli alberi, e da oggi per qualche settimana sarà interessata anche corso Vittorio Emanuele, opera di cura programmata con largo anticipo decisa in questo particolare periodo proprio per salvaguardare anche la nidificazione delle varie specie volatili autoctone che caratterizzano l’habitat e che nidificano gli alberi.









Alberi da sottoporre a ulteriore verifica

Alberi che saranno sottoposti a ulteriori controlli dai tecnici specializzati del comune per capire se possono creare ulteriori danni alla superficie stradale ma anche alle vicine abitazioni da sempre soggette all’invasione di rami, pollini e semi degli alberi.







Giardinieri in azione

Varie squadre degli operai specializzati giardinieri dell’azienda speciale Angri Eco Servizi sono al lavoro per la potatura del parco arboreo nel centro cittadino che presto si arricchirà di nuove specie anche in alcune zone “scoperte” dal verde urbano come ha sottolineato l’assessore Ciro Calabrese che sta effettuando una precisa mappatura del parco arboreo cittadino, ascoltando anche le istanze dei cittadini, coadiuvato nel caso anche dai consiglieri comunali Christian Montella, anche presciente della commissione ambiente e da Salvatore Mercurio che stanno dando il loro fattivo contributo al rilancio delle politiche ambientali in città.

Il servizio è di Aldo Severino