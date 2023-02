Angri – Sant’Egidio una nuova raffica di furti e danni alle auto

Sono praticamente senza sosta i furti alle auto o alle specifiche componenti. Tra Angri, Scafati, Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino aumentano i casi di furti ai veicoli ma anche agli accessori. Dal furto degli pneumatici ai navigatori delle plance ma anche ai pochi spiccioli lasciati negli abitacoli. Danni anche molto costosi per le tasche delle vittime.

Ancora una raffica di furti

La scorsa notte ancora finestrini rotti e oggetti asportati dall’interno dei veicoli ad Angri, anche in pieno centro cittadino. Grave invece il danno per una giovane coppia di sposi originaria di Angri ma residente a Sant’Egidio del Monte Albino. Per i due giovani residenti nel centro storico santegidiano hanno potuto accertare che la loro auto in sosta nel parcheggio di via Pulcinella, mancavano tre pneumatici su quattro. Il loro Suv era stato poggiato su di una cassa di legno e su oggetti di fortuna. Distrutto anche un finestrino.











Il mercato nero

I pezzi di ricambio asportati dalle autovetture valgono poche centinaia di euro al mercato nero, a fronte di un danno economico ritenuto molto oneroso per le tasche di chi deve poi rimediare. Ancora una volta si chiede maggiore controllo per arginare il furto di auto e accessori particolarmente dilagante in tutto l’agro.