B&R Automotive, la tecnologia al servizio dell’automotive. Officina meccanica di precisione, è sul mercato dal 1952 e porta avanti la tradizione di affidabilità che la contraddistingue da sempre, con peculiare attenzione a futuro ed innovazione.

Una vasta gamma di prodotti di qualità per FCA ed altre prestigiose case automobilistiche italiane ed estere: ugelli e valvole per raffreddamento della parte inferiore del pistone; raccordi acqua e gasolio per impianti a bassa pressione; raccordi olio a bassa e alta pressione per sistemi direzionali a funzionamento elettrico ed idraulico; vari tipi di perni e viti speciali dalle forme e dimensioni non commerciali, utilizzati sia in carrozzeria che in meccanica.

La B&R dispone di un moderno e diversificato parco macchine in grado di realizzare un prodotto estremamente competitivo e completo, in piccole e grandi serie con particolari singoli o complessivi e, se richiesto, comprensivo di trattamento termico, galvanico, anodizzazione e saldobrasatura.

Una torneria meccanica in grado di lavorare metalli e altri materiali come acciai automatici, inossidabili, speciali, alluminio, ottone e plastica in barre di varie dimensioni e forme – tonde, esagonali, quadrate. Le materie prime provengono da una catena di approvvigionamento europea e prevalentemente da fornitori italiani qualificati e certificati, che rispettano la regolamentazione imposta dalla normativa REACH.

Fiore all’occhiello, inoltre, è la strumentazione di controllo diversificata e flessibile, per soddisfare tutte le richieste del cliente. I controlli avvengono al 100% internamente sui lotti di consegna, sia per attributi che per variabili oltre ai normali controlli dimensionali, oltre che controlli di orientamento getto d’olio, di portata, di tenuta e di carichi di apertura. Il team dedicato effettua test e verifiche sulle funzionalità dei particolari meccanici realizzati dalla produzione secondo normativa di certificazione, disposizioni interne e requisiti specifici richiesti dai clienti.

Consolidata esperienza, capacità di reagire in modo proattivo alle mutevoli esigenze del mercato, raggiungimento del miglior rapporto qualità/prezzo le principali caratteristiche di un’azienda affidabile ed efficiente, che garantisce elevati standard di qualità.

B&R Automotive, in continuo miglioramento in tale ottica, ha ottenuto la certificazione IATF 16949:2016 che, oltre ai requisiti previsti dalla ISO 9001, permette l’instaurazione di un sistema di gestione della qualità su misura.