Droga. Arrestato a Modena 39enne di Nocera Inferiore

Un 39enne di Nocera Inferiore è stato arrestato per traffico di droga. F.P., le sue iniziali. L’uomo residente a Nocera Inferiore, è stato trovato in auto con un’altra persona, il 35 enne di Ravenna E.L.: nascondevano, nell’autovettura, un chilo e mezzo di droga tra cocaina e pasticche di Mdma.

Entrambi, come scrive il Mattino, saranno interrogati nelle prossime ore dal gip durante l’udienza di convalida. Sono stati fermati e controllati dalla Polizia Stradale di Modena nei giorni scorsi. Viaggiavano a bordo di un’Audi A6 all’interno della quale la polizia ha trovato prima 308 grammi di cocaina contenuti in una busta, termosaldata e in plastica. Poi, gli agenti hanno rinvenuto anche oltre un chilo di Mdma, nota come ecstasy.