Napoli. Carabiniere usa pc ufficio per vedere siti pedopornografici

Dalle indagini degli inquirenti è emerso che il militare utilizzava, in orari di servizio il pc dell’ufficio per guardare video pedopornografici.

Perdita del grado

Perdita del grado «per rimozione» a causa della detenzione di materiale pedopornografico: era questa l’accusa originaria del procedimento penale e amministrativo intentato lo scorso anno nei confronti di un militare dell’Arma dei carabinieri.

Giustizia amministrativa

Dal computer d’ufficio avrebbe scaricato la bellezza di 4.082 file da alcuni siti porno. Anche di questo si è occupato, nel 2022, il Tribunale amministrativo regionale della Campania. La notizia viene fuori scorrendo i dati pubblicati nel Massimario annuale del Tar Campania, e resi noti il 18 febbraio in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario amministrativo.

Giustizia ordinaria

Un caso delicato, culminato nella richiesta di «perdita del grado per rimozione», misura che priva il militare condannato del grado rivestito e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe. Il caso è ancora sub iudice per la giustizia ordinaria.