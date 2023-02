Pagani. Centro Sociale, al via gli interventi per la sala teatro

Il sindaco Lello De Prisco in consiglio comunale annuncia gli interventi per riaprire e un futuro commissario per la gestione

Centro Sociale, al via i lavori di agibilità per la sala teatro, ma si ragiona già sul futuro gestionale tra commissariamento e taglio del comitato di gestione.

La nota in assise

La chiusura dell’area della struttura paganese che comprende altre zone sportive e sociali è stato oggetto di un intervento del primo cittadino Lello De Prisco durante l’ultimo consiglio comunale. Il sindaco ha voluto aggiornare l’assise sulla gestione dell’emergenza scatenatasi nelle ultime ore dopo la chiusura da parte dei Vigili del Fuoco dell’auditorium, centro culturale importante per la cittadinanza e le nuove generazioni. De Prisco chiarisce sullo stato di inagibilità, comunicando già ufficialmente che sono all’opera i lavori di messa in sicurezza, non strutturali. “Alla base dei problemi della sala teatro del Centro sociale ci sono problemi di natura burocratica più che strutturale. Si parla di sedie in più rispetto allo spazio disponibile, estintori mancanti, palco e tende annesse troppo ampliate rispetto alla planimetria. Nulla di grave, stiamo già risolvendo alcune cose da oggi, e continueremo per riaprire al più presto”.

Un comitato chiacchierato

I vari interventi, e lo stesso sindaco nelle ore successive, hanno dibattuto su un tema rilanciato nel dibattito pubblico principalmente dall’ex presidente Lucio Fiore. Quest’ultimo aveva lamentato nelle sue dimissioni una difficoltà organizzativa all’interno del comitato. L’amministrazione di ciò è cosciente, ed è per questo che è pronta subito ad una figura singola di gestione speciale. Si lavora per il futuro ad una gestione più snella con magari un ausilio dall’esterno.

Il futuro

“Il comitato di gestione largo, con 12 persone al suo interno, non ha funzionato, e andrà probabilmente ristrutturato per il futuro” è la considerazione netta di De Prisco “Agirò nel frattempo con un il commissariamento, ma c’è un problema sempre più importante. Ci sono pochi dipendenti comunali oggigiorno e c’è una difficoltà atavica nella guardiania e di gestione dei luoghi, si dovrà pensare in prospettiva anche a delegare esternamente qualche servizio come in altre strutture tipo lo stadio comunale “Marcello Torre”. De Prisco è cosciente di un errore umano da parte del suo mandato, che ha provato sinceramente a mantenere un status storico del centro sociale, forse non più sostenibile. “Negli altri comuni, in regione e non solo, i centri sociali sono stati dismessi dalla loro originaria funzione. Noi siamo un’anomalia, e penso quasi che sia un errore, visto che sinora il rapporto con i sindacati ha portato a poco. Un peccato perché è stato un periodo di profonda riqualificazione e rilancio in termini economici, con investimenti comunali per 100 mila euro complessivi” conclude De Prisco