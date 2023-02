Salerno. Attività dei carabinieri, un arresto e una denuncia per furto aggravato

In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto nella flagranza del reato R. E. B. e denunciato in stato di libertà un 16enne, per il reato di furto aggravato avvenuto all’interno di un’imbarcazione rimessata nel porto turistico cittadino “Marina di Arechi”.

I militari, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto la refurtiva composta da strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contante per un valore complessivo di circa 30.000,00 euro.

Solo nella disponibilità del maggiorenne è stata rinvenuto dell’hashish e un bilancino di precisione, pertanto, deferito per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Comunicato della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO