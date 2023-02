Sarno. Stazione FS, lavori e tutele al centro del dibattito

Amministrazione e pendolari insieme per richiedere l'installazione di una pedana in stazione e una diminuzione del piano tariffario

Stazione ferroviaria di Sarno, i lavori di ammodernamento vanno avanti, ma l’amministrazione con le parti sociali chiedono ulteriori interventi e un piano tariffario puntuale.

Ristrutturazioni

Torna nel dibattito pubblico l’argomento legato a Ferrovie dello Stato, che attraverso Sarno sta costruendo una linea destinata a collegare l’università di Salerno. Al momento nella struttura si stanno susseguendo lavori di ammodernamento ed elettrificazione importanti seppur fastidiosi per i cittadini, costretti a rumori molesti anche a tarda serata, ma l’amministrazione Canfora e l’associazione Pendolari della Valle del Sarno sono vigili e pronti a nuove proposte. Le parti in campo insieme hanno inviato una missiva a Trenitalia con un duplice obiettivo: garantire l’accessibilità ai disabili attraverso infrastrutture necessarie e una tariffazione più bassa ed equa rispetto il servizio.

Le parole di Viscardi

“Siamo sempre al lavoro sull’argomento con l’aiuto anche dell’associazione dei pendolari. Abbiamo chiesto che venga quanto prima installata nella stazione una pedana e in generale una struttura che possa servire ai diversamente abili. All’esterno siamo muniti delle giuste infrastrutture a contrasto delle barriere architettoniche, sarebbe un peccato avere una situazione differente all’interno” ha commentato l’assessore ai trasporti Eutilia Viscardi “Inoltre abbiamo richiesto una diminuzione della tariffazione sulla linea Salerno Caserta, visto che si pagherebbe per tragitti non di competenza dei pendolari locali, la sostituzione dell’autobus mattutino con elementi su rotaie ed abbiamo indicato accorgimenti per evitare i ritardi”.

EAV

Sul lato Ente Autonomo Volturno, invece, va registrato nelle ultime ore l’operazione di manutenzione della società addetta alla Circumvesuviana della parte elettrica e meccanica delle sbarre del passaggio a livello di via Roma, più volte oggetto di disagio cittadino.