Scafati. Vendita Farmacie, è attesa per il TAR

La battaglia giudiziaria tra Scafati e Consorzio Farmaceutico Intercomunale non ha fine, il Tar rifiuta il ricorso del comune ma sposta la quaestio al tribunale ordinario. La vendita delle farmacie comunali rimane in stand-by.

Il caso giudiziario

E’ stata una scelta importante quella presa dalla sezione distaccata di Salerno del tribunale amministrativo regionale, che sul tema dei ristori 2020 e 2021 blocca in parte le difese comunali ma deve fare al tempo stesso un passo indietro. Lo scorso giugno il TAR aveva, su richiesta del CFI, condannato l’ente scafatese al pagamento di circa un milione e mezzo di euro per via del mancato pagamento della quota ristoro per l’anno 2020. Una sentenza che è stata subito impugnata dall’allora sindaco Cristoforo Salvati, affidatosi sull’argomento agli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini. Palazzo Mayer sull’argomento si è sempre mostrato relativamente tranquillo tenendo conto di due aspetti fondamentali su tutti. Il primo riguarda la pubblicità di inventari e bilanci del CFI legati alle attività delle 5 farmacie comunali che sarebbero dovuti essere venduti, con Salvati che più volte ha lamentato oscurantismo da parte del consorzio. Il secondo il bilancio in perdita, che avrebbe delle ripercussioni sulla quota di ristoro eventualmente da pagare. Su questi e altri argomenti di ricorso il Tar si esprime parzialmente, salvo palesare il suo difetto di giurisdizione, << in conformità alla previsione di cui all’art. 133, co. 1, lett. c) che esclude la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi ove la controversia concerna “indennità, canoni ed altri corrispettivi”>>.

Ansia per il piano pluriennale

Il giudizio potrà quindi passare al vaglio di un tribunale ordinario nei prossimi tre mesi, portando così la disputa ad un nuovo livello bloccando di fatto ancora qualsiasi iniziativa di vendita delle cinque farmacie comunali, fondamentali per seguire il piano di riequilibro pluriennale scafatese.