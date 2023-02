UPI Campania. Franco Alfieri a Benevento per la nomina del Consiglio Direttivo

Il Presidente Alfieri a Benevento per la nomina del Consiglio Direttivo UPI Campania

Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri oggi ha partecipato all’Assemblea Generale UPI Campania tenutasi presso la Rocca dei Rettori a Benevento, sede della Provincia. Erano presenti i Presidenti e i Consiglieri provinciali delle 4 Province della Campania convocati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

“Abbiamo proceduto alla nomina – dichiara il Presidente Franco Alfieri – del Direttivo Regionale di UPI Campania che vede la presenza di diritto dei quattro Presidenti e di sei Consiglieri provinciali (due per le Province di Salerno e Caserta ed uno per Avellino e Benevento). Per la Provincia di Salerno sono stati eletti i consiglieri Rosario Danisi e Carmine Amato.

La riforma del TUEL è imminente e l’UPI Campania si deve farsi portavoce delle province campane sul tavolo nazionale di UPI proprio per avere più peso nelle trattative tra Enti Locali e Governo Nazionale. A tutela del nostro Sud e della Campania, dobbiamo lavorare al futuro assetto della Pubblica Amministrazione per costruire insieme una nuova Provincia, più forte e strutturata, che possa dare risposte concrete e migliori servizi alle nostre comunità”