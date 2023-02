Scafati. Un successo la presentazione di “Free Scafati”

Il movimento “Free” del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione sbarca ufficialmente a Scafati, a guidarlo sarà un volto storico dell’associazionismo e del volontariato come Antonello Cirillo.

L’evento

Lo scorso venerdì 17 Febbraio all’interno del teatro San Francesco oltre un centinaio di cittadini hanno partecipato all’incontro al quale purtroppo Della Ragione non ha potuto presenziare per via di un attacco febbrile, intervenendo comunque da remoto. Al centro però degli interventi non c’è stato il lavoro del giovane amministratore, ma il possibile rilancio di un “Modello Bacoli” per la città scafatese, che sente il bisogno dopo anni di depressione sociale di riprendersi i propri spazi cittadini.

Antonello Cirillo, un modello di solidarietà

A dirigere il momento Antonello Cirillo, volto noto della società civile scafatese e uno dei simboli dello scoutismo locale, 40 anni di servizio all’attivo e nessuna intenzione di smettere. “Bisogna riprenderci i nostri spazi cittadini, saper ritrovare un sentimento comune di amore e utilizzarlo per rendere di nuovo Scafati vivibile per tutti” sono state alcune parole utilizzate da Cirillo “Il movimento Free nasce per mettere in comune la voglia di tantissimi cittadini di rimboccarsi le maniche a favore di Scafati. La politica in questi anni non è stata capace di creare contenitori adatti per il rilancio della città, vogliamo provare a costruire una risposta dal basso per gli scafatesi”.

Verso l’appuntamento elettorale

Free Scafati sembra quindi pronta a prepararsi anche in vista delle prossime elezioni in un ragionamento civico, provando magari a sostenere un’eventuale candidatura di Francesco Carotenuto, storico amico proprio di Josi Della Ragione. Ma all’incontro erano presenti anche diverse facce del panorama politico locale, come il PD Michele Grimaldi o la dirigente provinciale del M5S Virginia Villani.