Passo falso per Victoria Marra e Pro Sangiorgese che riaprono il discorso promozione; vincono anche tutte le compagini in zona play-out riaccendendo definitivamente il campionato.

Promozione, girone D. Entra sempre più nel vivo il campionato con un finale ancora tutto da scoprire. Passo falso, infatti, delle prime due della classe, con il Victoria Marra che impatta sullo 0-0 contro la Sarnese; a referto anche un rigore sbagliato per i padroni di casa con Coticelli che regala un punto prezioso alla compagine granata. Anche la Pro Sangiorgese non va oltre l’1-1 contro l’U.S. Poseidon che inizia a vedere i frutti del super acquisto De Rosa.

Vincono, invece, le inseguitrici Atletico San Gregorio e Calpazio, proprio come la penultima giornata. I primi vincono lo scontro diretto contro il Centro Storico Salerno per 2-1. I bianco-granata dilagano contro l’Herajon vincendo per ben 7-1. Lo Sporting Pontecagnano perde in casa del Real Palomonte (3-2) e non approfitta del passo falso del Centro Storico. Perdono anche tutte le squadre fuori dalla zona play-out, riaprendo totalmente il discorso salvezza.

L’Atletico Faiano cade in casa contro il Nocera Superiore per 1-0. Il Sant’Egidio impatta clamorosamente in casa della Sanseverinese che cala il poker alla squadra cara a patron Pepe. Anche la Temeraria San Mango viene sconfitta dal Sapri in una partita spettacolare terminata 3-2 per i biancoazzurri.

Promozione, girone D: come cambia la classifica

Guida la classifica ancora il Victoria Marra con 46 punti, rincorso dalla Pro Sangiorgese a 44. Atletico San Gregorio e Calpazio accorciano clamorosamente portandosi rispettivamente a 43 e 42 punti. Dal quinto al nono posto resta invariata la classifica con tutte le compagini uscite sconfitte dall’ultimo turno. Centro Storico a 40, Sporting Pontecagnano a 36, Atletico Faiano e Sant’Egidio entrambe a quota 27 ed ad una sola lunghezza di distanza la Temeraria. San Severinese e Nocera Superiore occupano decima ed undicesima posizione entrambe a quota 25. La Sarnese, dopo il pari con la capolista, sale a 23, raggiunta dal Real Palomonte. Il Sapri scavalca l’Herajon e va a 19 punti con i biancoverdi che crollano all’ultimo posto a 17.