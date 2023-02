Baronissi. Il 27 febbraio sciopero dei lavoratori del servizio scuolabus

A confermarlo è stato Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno, in una nota inviata alla Prefettura di Salerno e al sindaco di Baronissi.

Baronissi: sciopero lavoratori del servizio scuolabus

Lunedì 27 febbraio, a Baronissi, è previsto lo sciopero dei lavoratori del servizio scuolabus.

A confermarlo è stato Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno, in una nota inviata alla Prefettura di Salerno, al sindaco di Baronissi, all’Ispettorato del Lavoro di Salerno e alla cooperativa sociale Irno Progetto Vita.

La causa sarebbe l’inadempienza degli accordi contrattuali della nuova società subentrata in città Irno Progetto Vita, nei confronti di 3 dipendenti sui 12 totali, prima al servizio dell’Acampora Group.

Da quanto si evince nella nota, i 3 dipendenti non richiamati dalla nuova società che si occupa del servizio scuolabus sarebbero stati sostituiti da altri 3 senza alcun precedente rapporto lavorativo, e tutto ciò, secondo la nota della sigla sindacale, avverrebbe in violazione della normativa in materia di riduzione del personale, ma anche del Contratto nazionale di lavoro delle società cooperative Sociali, che la Irno Progetto Vita si era impegnata a rispettare nell’ambito dell’appalto.