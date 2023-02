Nocera Inferiore. Gestione spazi scuola provinciali si discute (video)

Nocera Inferiore. Gestione spazi scuola provinciali si discute

Dibattito vivace tra amministrazione comunale e alcuni dirigenti scolastici per la possibile razionalizzazione e l'utilizzo degli spazi degli istituti superiori cittadini. Nell'incontro tenuto al comune con il sindaco Paolo De Maio si è registrato un manifestato disappunto.













Competenza provinciale

La Provincia di Salerno, che detiene la competenza per le scuole secondarie di secondo grado, ha sollecitato a trovare un accordo circa la questione degli spazi scuola e poi sottoporre nuovamente la vicenda ai tecnici provinciali. L'amministrazione nocerina, su questa base, ha colto l'istanza convocando i dirigenti scolastici.









La posizione di alcuni dirigenti scolastici

I dirigenti, secondo quanto riporta il quotidiano "La Città", non avrebbero accolto favorevolmente le proposte, quali il possibile passaggio del Liceo linguistico negli spazi dell'ex Ragioneria di via Cucci o l'individuazione di nuove classi da mettere a disposizione delle superiori nella scuola primaria di Cicalesi. Sarebbe stata bocciata anche la proposta d'inglobare qualche istituto comprensivo nei locali di qualche scuola secondaria di secondo grado. Ci sarebbero state anche richieste del "Galizia" per le aule per i laboratori presso la sede di via De Curtis.









Vertenza aperta

La vertenza sembra essere aperta e qualcuno prospetterebbe anche un difetto di competenza sottolineato dal fatto che gli istituti superiori fanno riferimento alla Provincia e non al Comune. Ma dall’ente comunale di Piazza Diaz sembrano decisi a rispettare l’atto d’indirizzo della Provincia.

Il servizio è di Rosa Doberdò