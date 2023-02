Nocera Inferiore. Grande successo al Teatro San Domenico Savio con “Teatriamo insieme”

Domenica sera il sipario si è alzato per mandare in scena il primo appuntamento del fitto cartellone, ben curato, sotto la direzione artistica di Gerardo Pauciulo.

Torna col pienone in sala e tanti applausi “Teatriamo insieme” in programma al Teatro dell’Oratorio San Domenico Savio di Nocera Inferiore.

Domenica sera il sipario si è alzato per mandare in scena il primo appuntamento del fitto cartellone, ben curato, sotto la direzione artistica di Gerardo Pauciulo. Prima compagnia: “Instabili di mente” con il lavoro “Olimpo napoletano”, in scena lo stesso direttore artistico Pauciulo. Un lieto ritorno per la rassegna nocerina che aveva visto lo stop nel periodo del lockdown.

Ma, chiusa da tempo la parentesi d’emergenza le compagnie tornano ora ad animare il palco di via Federico Ricco con sei serate che hanno preso il via il 19 febbraio scorso per proseguire fino al 23 aprile. A volere il cartellone l’Associazione di promozione sociale “Oratorio San Domenico Savio” in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Nocera.

In pratica ha aperto le scene proprio la compagnia ospitante “Instabili di mente” e si continua il 26 febbraio con “Prove in zona rossa (A Maronn ce pens)” rappresentata dalla compagnia “Amici a teatro” di Pagani. Doppio appuntamento, invece, a marzo: il 12 sarà di scena la compagnia “Art theatre” con “Il matrimonio mancato” e il 26 “La bella compagnia” con “Figli e neput chelle che fai è tutt perdut”.

Chiudono il cartellone ad aprile due appuntamenti, il 16 la compagnia “O Triato” con la “Festa patrunalo o centenario” e la compagnia “Tra palco e realtà” che il 23 Aprile metterà in scena “Mettimmic d’accordo e ce vattimme”. Per tutti gli spettacoli si alzerà il sipario alle 19 mentre per gli ultimi due l’appuntamento sarà alle 19.30. L’Associazione “Oratorio San Domenico Savio” gestisce il teatro San Domenico Savio dal 2002 e dal 2005 organizza il cartellone teatrale prediligendo compagnie dell’agro nocerino.

Per il direttore artistico Pauciulo il ritorno della manifestazione in 6 serate “rappresenta un’occasione importante per fare cultura dal basso attraverso il travolgente strumento dell’arte teatrale coniugando un’occasione di convivialità con la riscoperta della grande cultura teatrale partenopea e non solo”. “Obiettivo dell’associazione – aggiunge Mario Orlando – è di coinvolgere principalmente i giovani del quartiere Piedimonte all’interno di attività culturali, diventando un punto attrattivo per il coinvolgimento dei giovani di tutte quante le fasce d’età, stimolare buone pratiche legate alla cultura, allo sport ed iniziative come questa”.

Una rassegna su cui il Presidente dell’Associazione, Giuseppe Senatore, il direttore Enzo Comitini e Pauciulo contano molto considerato che “è la prima rassegna che noi facciamo in maniera completa dopo il lockdown e quindi rappresenta un momento anche di rinascita per le compagnie teatrali che animano l’oratorio e che l’hanno animato per anni” conclude Orlando.