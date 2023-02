Pagani. Arrestato 17enne per estorsione e minacce alla madre

Probabilmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, il ragazzo, in più occasioni avrebbe minacciato di morte la madre.

I Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno arrestato, per estorsione e

maltrattamenti, un 17enne.

Dalle indagini risulta che il minore, probabilmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, in più occasioni avrebbe minacciato di morte la madre la quale si è rivolta ai Carabinieri di Pagani perché stanca delle continue aggressioni e richieste di denaro da parte del figlio.

Il minore è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza su disposizione

della Procura per i minorenni di Salerno. In data odierna l’interrogatorio di

garanzia innanzi al Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno