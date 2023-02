Pagani. Ennesima effrazione ad un esercizio commerciale in via Cesarano

A pochi metri dal centro storico a Pagani si consuma un’altra effrazione con furto, ad essere colpito l’imprenditore nonché l’attivista politico Santino Ruggiero. Un grido d’allarme verso un fenomeno sempre più densi di episodi arriva dal comune di Sant’Alfonso, tornato prepotentemente agli onori della cronaca dopo l’ennesimo furto registrato nelle ultime settimane.

L’episodio

Ad essere colpito questa volta è stato il negozio di materiale di abbigliamento infortunistico e non solo “Men At Work” in via Arcivescovo Cesarano, vittima nella notte tra lunedì e martedì di un’intrusione da parte di un individuo. L’uomo sarebbe entrato, secondo ricostruzioni del circuito di videosorveglianza interno, rompendo una finestra e agendo poi indisturbato. Al centro del raid non c’è stato però un vero e proprio saccheggio di materiale, con il furto che si sarebbe concluso con l’appropriazione di un computer portatile e di una somma di denaro modesta presente all’interno della cassa dell’attività. Ciò che però più ha colpito è l’atto di violenza perpetuato ai danni di un esercizio commerciale, l’ennesimo negli ultimi mesi.

Le parole del proprietario

“E’ un atto ignobile, frutto della cattiveria e dell’abbandono che i nostri territori vivono sempre più costantemente” spiega Santino Ruggiero, imprenditore conosciuto anche per il suo impegno politico nelle scorse tornate elettorali “Non ho ricevuto un grande danno, ma la violenza rimane e fa male. Solo qualche giorno fa in pieno dì un mio familiare ha dovuto segnalare un’effrazione all’interno della propria abitazioni, e di casi come questi ce ne sono in quantità. E’ un fenomeno generale, l’agro nocerino sarnese è sempre più abbandonato e poco controllato, e i malviventi, aiutati magari anche da vie di fuga propizie come la ss 268, possono fuggire tranquillamente e nel giro di pochi minuti facendo perdere le loro tracce”.

L’idea ronde

Sul caso la politica si è subito schierata a solidarietà dell’imprenditore colpito, con le parole degli amici Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce che sottolineano la grande tensione sociale che i paganesi sono ancora costretti a vivere. “La nostra piena solidarietà e vicinanza all’amico Santino Ruggiero la cui attività, sita in Via Cesarano, è stata ancora una volta presa di mira da qualche delinquente senza scrupoli. Ci auguriamo che gli inquirenti facciano al più presto luce sull’accaduto e che chi di competenza faccia in modo di aumentare il grado di sicurezza del nostro territorio”. Ruggiero è però stufo, ed è pronto anche a mettere in campo iniziative dal basso e di sua sponte. “Vorrei dire che la cassa era priva di banconote di valore perché siamo abituati a tutelarci, purtroppo e per fortuna. E’ mia volontà provare a costruire un gruppo di cittadinanza attiva disposta anche a fare le ronde notturne, con il rispetto del caso. La misura è colma e le risposte o vengono date o dovranno essere costruite”.