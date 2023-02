Scafati. L’ex deputata M5S Villani apre al campo largo per Scafati

La coordinatrice provinciale del moVimento salernitano traccia una linea progressista per provare a presentare un'iniziativa politica nuova e civica per Scafati

La coordinatrice provinciale del M5S Virginia Villani lancia un appello di unità e progressismo in vista del prossimo appuntamento elettorale a Scafati. L’ex parlamentare traccia una linea chiara per il rilancio del moVimento a livello regionale e locale, forte di una riorganizzazione viva messa in campo in prima persona da Giuseppe Conte.

Il nodo Avagnano

Per fare questo bisogna però chiarire l’eredità scafatese pentastellata, profondamente influenzata dalla linea dello storico coordinatore locale Gennaro Avagnano, ancora risorsa fondamentale ma inevitabilmente più distante. E su questo Villani conferma “Gennaro Avagnano lo conosco personalmente da tempo ed egli rappresenta un pezzo di storia del nostro Movimento a Scafati e per questo lo ringraziamo, ora però ha deciso di intraprendere un altro percorso che non coincide col nostro progetto politico” .

L’avanzata progressista

Il futuro a Scafati è quindi all’insegna dell’unità e del progressismo, due concetti che in queste ore sono al centro del tavolo delle prime interlocuzioni. “Esiste una responsabilità forte nei confronti della comunità, c’è bisogno di costruire un largo fronte progressista che si basi su principi come la cittadinanza attiva, la democrazia diretta per risollevare i nostri territori e migliorare la qualità della vita della nostra comunità” afferma Villani, già pubblicamente vista all’interno di momenti civici “Ho partecipato alla presentazione di Free Scafati perché ci tenevo a stringere la mano a Josi Gerardo Della Ragione, il sindaco di Bacoli che rappresenta per me un modello virtuoso di politica locale da provare a replicare in ogni territorio possibile. Il movimento cinque stelle è interessato a dare linfa ad esempi positivi come il suo, ed è per questo che a Scafati si lavora per costruire una larga coalizione con chiunque sia d’accordo a costruire un programma che si ispiri ai principi e ai valori del MoVimento, ricco di iniziative ma concreto nella sua attualizzazione”.

Civici insieme

Il connubio Cinque Stelle- Free vedrebbe al suo interno anche Scafati Arancione di Francesco Carotenuto, in un fronte che potrebbe avere sempre più autorevolezza verso le prossime elezioni. Esisterebbe da riunire sotto il campo progressista solo il pezzo “anti deluchiano” del PD, una questione da trattare con i guanti di seta e senza isterie. “Non ho avuto personalmente contatti con il coordinatore locale Giuseppe Fontanella, ma non siamo preclusi al dialogo e alla discussione pacifica verso nessuno. L’importante è aderire ad un progetto con linee ben precise, solo così si potrà riprendere una Scafati arrivata sempre più al collasso igienico ambientale negli ultimi anni di scellerate scelte politiche” conclude Villani.