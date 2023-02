Tricarico-San Marzano 1-2. I blaugrana eliminano matematicamente i lucani dal girone di Coppa Italia Dilettanti. Attualmente rossoblu e Manfredonia a quota 3 punti in classifica con la gara decisiva che si giocherà mercoledì 15 marzo in terra campana.

Tricarico-San Marzano 1-2: la cronaca

La squadra di mister Fabiano scende in campo affamata di vittoria e dopo appena 5 minuti trova la rete del vantaggio. Camara va via sulla corsia di destra, mette in mezzo e Tomaccio spinge la palla nella propria porta. Dopo 15 minuti altro episodio: i padroni di casa restano in 10 a causa dell’espulsione diretta per Muth che esce fuori dall’area di rigore prendendo la sfera con le mani. Al 27’ ancora San Marzano: sempre Camara impegna il neo entrato Pagano, ma sulla ribattuta Castagna supera un avversario e fa 2-0. Nella prima frazione i rossoblu gestiscono il doppio vantaggio e si va a riposo senza altre chance.

Nella ripresa inizia ad uscire fuori il Tricarico che pian piano prende campo. Dopo 6 minuti Gorosabel con un super diagonale batte Palladino e riapre il match, dimezzando lo svantaggio. Al quarto d’ora ancora padroni di casa pericolosissimi con Gimondo che direttamente da calcio piazzato impegna Palladino, aiutato anche dal montante superiore. I lucani, però, accusano la stanchezza e con il passare dei minuti concedono tanto spazio ai campani che però non sfruttano le diverse occasioni. Il risultato al 90’ recita 2-1 in favore del San Marzano che dunque si giocherà il passaggio del turno contro il Manfredonia il 15 marzo.

Tricarico-San Marzano 1-2: il tabellino

TRICARICO POZZO DI SICAR (4-3-3): Muth; Tomaccio (35’ st Torres), Chessa A., Centola, Campolongo; Caponero (4’ st Caponero), Lammardo, Del Giglio (4’ st Gimondo); Di Nella (16’ pt Pagano), Gorosabel, Dinisi (27’ st Del Prete). A disposizione: Caputo, Kader, Kebbeh, Chessa L. Allenatore: Armento

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Chiariello, Velotti, Di Girolamo(35’ st Riccio), Dentice; Tarascio (14’ st Marzano), Nuvoli (30’ st Lettieri), Montoro (21’ st Casillo); Camara, Esposito (16’ st Elefante),Castagna. A disposizione: Ragone, Fernando, Aiello, Tranchino. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Panici (Aprilia). Assistenti: Gookooluk (Civitavecchia) e Raccanello (Viterbo). Quarto uomo: Ursini (Pescara)

RETI: 5’ pt Tomaccio aut. (S), 27’ pt Castagna (S), 6’ st Gorosabel (T).