Angri. Una casa di appuntamento nei pressi dello stadio

Una casa di appuntamenti con ragazze asiatiche situata nei pressi dello stadio Novi. La scoperta è stata fatta dai militari dell’arma di Benevento. La casa di appuntamenti pare rientrasse nell’organizzazione messa su da cinesi e italiani e sarebbe stata controllata da remoto dalla centrale operativa collocata a Napoli e che teneva sotto controllo tutte le attività e la stessa clientela.









L’arresto della gang

I militari della compagnia di Montesarchio hanno tratto in arresto sei persone tra Napoli e Telese terme, due in carcere e quattro ai domiciliari. In carcere sono finite due sorelle, di nazionalità cinese. L’organizzazione, secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” gestiva case, sparse nella regione, dove ragazze di origine asiatiche, specie cinesi, si prostituivano ad un prezzo da 30 ai 50 euro.













La gestione della casa

La gestione dell’illecita attività sarebbe stata in capo alle due sorelle cinesi, promotrici dell’associazione, che si occupavano di aprire le case di appuntamento, organizzavano lo spostamento delle prostitute. Le due promotrici avrebbero gestito un vero e proprio call center, nel quartiere Vasto di Napoli, che gestiva in tutta Italia le richieste della clientela con la quale concordavano telefonicamente il tipo e il costo della prestazione. I clienti e le prostitute venivano quindi controllati fino all’arrivo a casa delle donne e alla fine della consumazione del sesso.

ReCro