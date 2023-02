Dramma della solitudine, muore solo in casa dopo un malore

Un nuovo dramma della solitudine si consuma tra le mura domestiche. Solo in casa, muore dopo malore. Una disgrazia che ha colpito S.A., residente in via Rispoli a Castellammare di Stabia. L’uomo viveva da solo in un appartamento nel centro cittadino. Questa notte, quanto riporta Stabia Channel, avrebbe accusato un malore che lo ha spinto a chiamare i soccorsi che non sarebbero riusciti raggiungere in tempo la sua abitazione. Quindi l’amara scoperta del suo decesso fatta questa mattina da alcuni parenti.









Il cordoglio

L’uomo era conosciuto in città, tanti infatti ne ricordano l’animo buono e la gentilezza che lo hanno sempre contraddistinto. Non sono mancati attestati di cordoglio anche a mezoz social per salutarlo l’ultima volta.

ReCro