Lutto a Scafati. Si è spento Mario Cretella

Scafati. Muore Mario Cretella.

L’avvocato già consigliere comunale, si è spento all’età di 73 anni

E’ deceduto a Scafati l’ avvocato Mario Cretella. A inizio degli anni 90, ha rivestito la carica di consigliere comunale, quando sindaco era Nicola Pesce. Molto conosciuto a Scafati per la dedizione alla sua professione. Era stimato e rinomato avvocato penalista, la stessa attività professionale dei fratelli Luciano e Francesco.

Lascia la moglie Annamaria Ascolese e i figli Valentina e Daniele. I funerali si terranno il 24 febbraio alle ore 15,00 dalla casa dell’estinto in via della Resistenza e proseguiranno per la Parrocchia di San Francesco di Paola dove sarà celebrato il rito funebre. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno riempiendo i social.

Alla famiglia, ai parenti, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le sue doti umani e professionali vanno le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino.