Nocera Inferiore. Al via la ricognizione sullo stato degli argini

Domani cominciano i lavori per l’aggiornamento dei dati sullo stato degli argini presenti sul territorio, concordato in Regione Campania. A seguito dell’incontro che si è tenuto in Regione Campania, il 31 gennaio scorso, per discutere della richiesta di ricognizione degli argini dei corsi d’acqua che attraversano il territorio locale, è stato predisposto l’avvio dei lavori a partire dalla giornata di domani, 24 febbraio.









I lavori

L’attività sarà svolta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno insieme ai tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Nocera Inferiore-Sarno, guidati dall’ing. Mario Ferrante.

Vigile azione

«I frutti della Conferenza di Servizi con la Regione Campania cominciano già a vedersi – ha spiegato il Sindaco Paolo De Maio –. Vigileremo con attenzione sulla questione, perché il dissesto idrogeologico è un problema serio per il nostro Agro, da affrontare congiuntamente e con fermezza».