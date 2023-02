Pagani. Argine in Traversa Filettine, arrivano i fondi dalla Regione

Dopo la tracimazione dell’argine in via Filettine arriva il rimborso dalla Regione Campania per i lavori di somma urgenza messi in campo dall’amministrazione comunale De Prisco.

L’esondazione

All’incirca un mese fa, a fronte della perturbazione che ha colpito e messo in ginocchio l’agro nocerino, l’area paganese limitrofe al comune di San Marzano sul Sarno è stata completamente allagata dall’esondazione dell’Alveo Comune Nocerino. Un vero e proprio disastro, con famiglie costrette a rimanere giorni fuori casa o a convivere con l’acqua nei garage e nei piani terra. Una scena da terzo mondo che ha costretto il comune di Pagani ad agire per la rifunzionalizzazione dell’argine dell’Alveo tracimato durante l’esondazione dello stesso canale. Arrivano, come da promessa, i finanziamenti diretti da parte della Regione Campania a sopperire alla spesa comunale, messa in campo in somma urgenza per ridare funzionalità ad una zona anche strategico per il piano di mobilità dell’intero agro nocerino.

Le parole di De Prisco

“I lavori di somma urgenza sono stati già conclusi con esito positivo, il finanziamento rappresenta un patto rispettato, come d’obbligo, dalla Regione Campania, che ci aveva rassicurato durante l’emergenza il supporto dimostrato” ha spiegato il sindaco di Pagani Lello De Prisco. Rispetto alla richiesta originaria di circa 70 mila euro sono arrivati a palazzo San Carlo circa diecimila euro in meno, con la Regione Campania che ha destinato 60 mila euro di risorse finanziarie a coprire l’opera. De Prisco accetta ma rilancia verso il futuro, nella speranza di ulteriori interventi che possano tutelare la cittadinanza senza rincorrere lavori di somma urgenza. “Per definizione i lavori che abbiamo portato a termine non fanno altro che tappare un buco dell’emergenza specifica, ma è ovvio che in futuro serva altro” interviene ancora De Prisco “La Regione Campania, attraverso enti preposti come il Genio Civile o il Consorzio di Bonifica, opererà nei prossimi mesi sull’intero canale nella più ampia strategia del progetto Grande Fiume Sarno. Sarà occasione per aumentare la sicurezza dei nostri argini e dei canali, come amministrazione comunale non possiamo fare nulla ma la reputiamo un’importante priorità”.

Ulteriori rimborsi in arrivo?

All’orizzonte c’è ancora la richiesta di risarcimento del comune di Pagani rispetto allo stato di calamità naturale indetto lo scorso Novembre “Sono iter che possono durare anche anni conoscendo la burocrazia” conclude De Prisco “Nelle scorse settimane sono trapelate informazioni positive a riguardo per Pagani così come per Scafati e Angri, tagliate fuori dall’ultimo finanziamento regionale. Speriamo per il meglio”.