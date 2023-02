Sarno. Un incontro per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori avviati nella zona industriale e per definire l’agenda dei progetti

Area Pip Sarno, confronto tra la cabina di regìa e gli imprenditori

Un incontro per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori avviati nella zona industriale e per definire l’agenda dei progetti da mettere in campo. Promossa dall’Assessore alle Attività Produttive, Francesco Squillante, si è riunita questa mattina, presso la sala assessori del Comune di Sarno, la cabina di regìa dell’area Pip di Via Ingegno, istituita con delibera di Consiglio Comunale il 7 luglio 2021.













La riunione

La riunione ha visto la partecipazione del Consigliere Comunale Giuseppe Sodano, del Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Esposito, dell’architetto Vittorio Franco (Responsabile unico del procedimento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione dell’area Pip), del Consorzio Cais con il presidente Umberto Adiletta e di Confindustria Salerno con la Dott.ssa Piccolo.









Le parole di Squillante

“E’ stato un confronto importante con gli imprenditori della zona industriale – ha detto l’Assessore Squillante – che hanno potuto interloquire direttamente con l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda i lavori di completamento della zona Pip, in particolare le opere di urbanizzazione e la messa in sicurezza e manutenzione delle strade di accesso. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione e si restituisca dignità e qualità a tutta l’area”.









Area strategica per lo sviluppo del comparto industriale

L’Assessore Squillante, sottolineando la valenza fondamentale di “un‘area strategica per lo sviluppo del comparto industriale” che rientra anche tra le aree Zes (Zone economiche speciali), ha illustrato gli interventi messi in campo in questi anni dall’Amministrazione Comunale: lavori che hanno riguardato la realizzazione di parte degli impianti di illuminazione, l’installazione di circa 60 telecamere di videosorveglianza e la realizzazione di parte di infrastrutture mancanti. Entro i prossimi mesi saranno completate tutte le opere già programmate, che termineranno con il rifacimento del manto stradale della rete viaria esterna di Via Ingegno e Via Delle Industrie (fondi regionali) e il rifacimento del manto stradale di Via del Lavoro e di alcune strade interne dell’area industriale (fondi comunali). Opere queste che andranno a migliorare i servizi destinati alle aziende.











Una cabina di regia

L’Assessore Squillante ha inoltre sottolineato l’importanza della cabina di regìa che ha creato sinergia tra gli imprenditori e l’Amministrazione Comunale consentendo di avviare i progetti programmati nell’area industriale con le risorse della Regione Campania.