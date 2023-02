Scafati. I moderati investono su Scarlato, Forza Italia annuncia Aliberti

A Scafati prove di riunione di un largo centro di moderati, il mandato esplorativo incarica Corrado Scarlato alla quadra, nel frattempo la nuova commissaria locale di Forza Italia incorona la candidatura di Pasquale Aliberti.

Il piano di centro

Dopo le ultime ore concitate di costruzione politica per il centrodestra, le ultime notizie parlano di importanti passi in avanti in area moderata. Alla base dell’interlocuzione ci sarebbero svariati gruppi di diversa origine civica, capaci di contenere personaggi storici anche dell’ex amministrazione come Pasquale Vitiello fino ai grandi esclusi della tornata elettorale del 2019 come Michele Raviotta. Al centro di questi movimenti Corrado Scarlato, imprenditore molto famoso localmente e da diversi anni impegnato in politica. Rispetto agli scorsi ragionamenti elettorali, Scarlato pare aver iniziato la sua riunione dei moderati ben lontano dal PD, rappresentandone un’alternativa.

Un grande campo

Un’alternativa che finora sembra convincere ed attrarre anche un pezzo storico dei democratici, come l’ex consigliere comunale di Insieme per Scafati Michelangelo Ambrunzo. “Sin da subito sono stato promotore di alcuni tavoli di amici storici per la creazione di un polo moderato largo ma che si possa basare sulla forza e sulla competenze delle persone che ne fanno parte” spiega Ambrunzo, sempre più indipendente tenuto conto di un partito democratico che palesa ancora uno stato di attesa “Le parti in campo nelle settimane si sono sempre più allargate, e nell’ultima riunione che si è tenuta, in presenza di diversi esponenti della città, si è deciso di delegare un mandato esplorativo a Scarlato con l’obiettivo di provare ancora ad allargare il raggio dei moderati, forti un programma d’impegno della città profondo ed articolato”. Corrado Scarlato non è ancora il prossimo candidato sindaco dell’area moderata alle prossime elezioni, e molto passerà dalle interlocuzione con l’area moderata del PD.

La commissaria FI elegge Aliberti

Nel frattempo la nuova commissaria locale di Forza Italia Annarita Patriarca si presenta alla città di Scafati e conferma il suo supporto nei confronti di Pasquale Aliberti. Il passaggio è una conferma importante, che lancia la sfida all’unità del centrodestra sotto il nome dell’ex sindaco. “Fin da subito ascolterò gli esponenti politici azzurri del posto, i consiglieri comunali e i militanti di Forza Italia. Dopodiché insieme troveremo le migliori soluzioni per la città. Ma sarà fondamentale deporre l’ascia di guerra e cominciare a dialogare non solo tra di noi ma all’interno della coalizione perché la fase di normalità comincia solo quando si inizia a discutere dei temi importanti e dalla volontà di rilanciare il territorio” spiega Patriarca, concludendo “Forza Italia sostiene Pasquale Aliberti che rappresenta la storia, la tradizione, le radici del nostro partito a Scafati e speriamo di trovare su di lui la più ampia convergenza da parte di tutti gli altri partiti del centrodestra”.