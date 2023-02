Sport. Il presidente dell’US Angri 1927 Lanzione “Cambiare marcia uniti”

Crisi US Angri, il presidente Armando Lanzione chiede l’unità della piazza in vista del match con il Monterotondo.

La paura retrocessione

La situazione in casa Doriana è estremamente complicata visto l’ultimo posto in classifica del girone G di serie D. Ed ecco che in vista dello sconto cruciale casalingo domenica prossima contro i laziali arriva l’appello di Lanzione, che carica l’ambiente oltre ogni difficoltà:“ Comprendo l’amarezza e lo sconforto di tutti i tifosi dopo il bruttissimo secondo tempo di domenica scorsa ed il lungo periodo di digiuno di vittorie per la nostra squadra, ma dobbiamo reagire uniti più che mai, per ripartire e raggiungere prima possibile la salvezza. Non possiamo cedere al pessimismo e vanificare tutti i sacrifici fatti nello scorso anno. Dobbiamo rialzare la testa ed i nostri calciatori ne sono perfettamente consapevoli. Dobbiamo reagire immediatamente anche perché il campionato non é finito domenica scorsa in terra sarda” sono alcune delle sue parole, nelle quali spiega anche la voglia della rosa di riprendere quanto prima la corsa salvezza.

L’appello al pubblico

Ma questo non potrà accadere senza la carica del pubblico, che in occasione del match con il Cassino era presente a metà rispetto ai sold out della prima parte di stagione. “Ci attende ancora un lungo cammino con dieci giornate da giocare come dieci finalissime, senza sconti per nessuno. La società é presente, sta garantendo il rispetto di ogni impegno assunto ed è fortemente motivata in ogni sua componente” conclude per l’appunto Lanzione “Pur consapevole del momento delicatissimo e difficile che stiamo attraversando, chiedo a tutti i tifosi di stringersi ancora una volta intorno alla squadra e di venire in massa allo stadio Novi a sostenere domenica prossima i nostri ragazzi contro il Monterotondo. Adesso é il momento di cambiare marcia e di camminare tutti uniti nella stessa direzione”.