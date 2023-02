Angri. Casa a luci rosse in città. Le proteste dei clienti (video)

Angri. Casa a luci rosse in città. Le proteste dei clienti

La scoperta dell’alcova del sesso nei pressi dello stadio Novi di Angri assume aspetti particolari. I clienti protestavano coi gestori della casa di appuntamenti poiché le donne che apparivano in foto, vestite in un certo modo per pubblicizzare l’attività sui siti specializzati, in realtà poi all’incontro erano di tutt’altro aspetto. Insomma una sorta di prostituta con il tarocco.













Lamentele

E di queste lamentele ne correvano molte sul filo in questa sorta di call center di Napoli, attivo nel quartiere Vasto, gestito da due sorelle cinesi e che controllavano da remoto anche l’appartamento nei pressi dello Stadio NOVI in pieno centro ad Angri.









Controllato in remoto

L’appartamento di Angri, affittato da italiani con documenti falsi, era video sorvegliato da remoto dal call center che serviva da una specie di grande fratello. Insomma, i clienti erano controllati come le stesse prostitute, con buona pace per la privacy. Il via vai nel palazzo nei pressi dello stadio “Novi” dove c’era la casa di tolleranza era stato notato e aveva fatto insospettire i condomini.









Il blitz dei Carabinieri

A interrompere questo tran tran quotidiano sono stati i militari della Compagnia di Montesarchio, su delega della Procura di Benevento. L’organizzazione era di fatto particolarmente attiva logisticamente su Napoli e con articolazioni operative nel Sannio e alta Irpinia oltre che a Sassari e Cosenza, dove aveva diverse case di tolleranza.

Il servizio è di Aldo Severino