Pagani. Forum dei giovani, domenica dedicata alla donazione e alla prevenzione

L’ appuntamento.

Domenica 26 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 12.00, il Forum dei Giovani di Pagani coordinati da Nello Palumbo, in collaborazione con le associazioni ADMO, AVIS E CROCE ROSSA, e con il Patrocinio del Comune Pagani, sarà presente in Piazza Sant’Alfonso (Lato Auditorium) per l’evento dedicato alla donazione e alla prevenzione.

Durante la mattinata si potrà: donare il sangue, iscriversi alla banca dati per la donazione di midollo osseo ed infine effettuare un controllo per l’udito gratuitamente.

Le parole di Alessandro Sorrentino.

Alessandro Sorrentino, capogruppo del settore sport , salute e ambiente:

“Sono orgoglioso che uno dei primissimi eventi del forum dei giovani, sia stato dedicato alla prevenzione e alla donazione.

Al mondo nasciamo tutti uguali ma non con le stesse opportunità, per tal motivo non bisogna restare inermi davanti a queste tristi realtà e di conseguenza vi è l’esigenza di sensibilizzare l’opinione pubblica su tale tema.

Sono sicuro che la città risponderà in maniera positiva”.