Pagani. Invasione di ratti, l’abbandono è fenomeno propizio

L'ente continua nell'opera di disinfestazione, ma non basta e scende in campo anche il consigliere comunale Vincenzo Violante, nel mirino le strutture abbandonate

La città di Pagani invasa dai ratti, anche un consigliere comunale in prima linea con interventi nell’area di piazza Sant’Alfonso, ma l’attenzione si deve porre sugli edifici privati. L’abbandono del territorio non comporta solo una desertificazione visibile, con sempre meno gente per strada, ma crea fenomeni terzi, pericolosi per l’incolumità pubblica.

L’iniziativa di Violante

E’ la morale della storia delle ultime ore, che vede palazzo San Carlo tra amministrazione e opposizione decisa a provare ad eliminare il problema ratti dal centro storico e in particolare nella storica piazza paganese. Il consigliere comunale di Forza Italia Vincenzo Violante è stato negli ultimi giorni promotore di un’iniziativa di riqualificazione dello spazio che ospita tra le altre strutture l’auditorium, con tanto di soldi spesi di tasca propria per mettere in campo trappole e trattamenti anti topi. “La problematica mi è stata più volte segnalata dai cittadini e dalle attività commerciali sul territorio. Sembra una vera e propria emergenza, io personalmente non mi sono tirato indietro per rimetterci dalla tasca” ha spiegato Violante.

Invasione

La natura del fenomeno non sembra però ricondursi direttamente ad un atteggiamento negativo di palazzo San Carlo, come testimonia lo stesso Violante, nonostante sia in opposizione in assise: “Sono a conoscenza che lo scorso 13 Febbraio il comune era già intervenuta con una ditta preposta a seguito, e forse è proprio a seguire di questa iniziativa che i ratti hanno incominciato a farsi vedere di più, come a volte succede in questi casi. L’impressione è che ovunque, in fognatura o in qualsiasi spazio abbandonato, ci possano essere branchi di topi”.

L’impegno di palazzo San Carlo

Una versione che viene confermata da palazzo San Carlo, che ringrazia informalmente l’iniziativa del proprio membro di assise ma sottolinea una parziale estraneità nei confronti di una delle tante conseguenze dell’abbandono diffuso. “Noi come amministrazione siamo sempre in prima linea con uno-due interventi mensili ad hoc, oltre che alla disinfestazione di zanzare e insetti nei mesi caldi. L’ultimo è stato di pochi giorni fa, con la nuova installazione di trappole e non solo in posti reputati sensibili” sono le parole dell’assessore all’ambiente Giuseppe Campitiello “Esiste un problema di base. Noi agiamo sui luoghi pubblici, ma ratti si possono nascondere e riprodurre tranquillamente in aree abbandonate di natura privata, tra aziende e locali sfitti. In questi termini va fatto un appello alla cittadinanza, chiedendo maggiore attenzione nella manutenzione dei propri immobili privati. I cambiamenti climatici e del nostro ambiente comportano nuove sfide da cogliere”.