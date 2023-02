San Valentino Torio. Incidente mortale sull’autostrada A30

Tragedia in autostrada, un uomo è stato investito e ucciso da un’auto sull’A30, tra Nocera Inferiore e Pagani. Sotto choc il conducente della vettura che è stato trasportato in ospedale. La vittima avrebbe sui 40 anni, potrebbe trattarsi di un ladro in fuga, investito accidentalmente. Il tragico fatto si è consumato in frazione Casatori dove da alcune settimane si registrano senza sosta furti nelle case.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Effettuati i rilievi per risalire alla dinamica di quanto accaduto. L’uomo è stato trovato con volto coperto e guanti. L’incidente è avvenuto alle ore 21.45 circa, in direzione Caserta, tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Sarno. Indagano i carabinieri.

ReCro