Scafati. La rete Per le Persone e la Comunità si presenta alle prossime elezioni

Una nuova forza di centrosinistra si mette in gioco per le prossime amministrative scafatesi, la rete politica PER pronta a mettersi in gioco per riunire il grande tavolo dei civici.

Dalle regionale alle comunali

Nelle scorse ore il progetto nato durante l’ultima campagna elettorale regionale a supporto di Vincenzo De Luca ha dichiarato la sua intenzione di essere parte attiva alla prossima tornata elettorale prevista per la metà di maggio 2023. La storia di Per le Persone e la Comunità ha visto una recente vittoria in occasione anche delle elezioni amministrative napoletane a fianco di Manfredi, rappresentando di fatto un contenitore capace di unire un largo campo di progressisti. E l’idea, di certo non palesata e dichiarata per rispetto alla fase politica, è quella di provare a riunire di nuovo PD, l’area progressista del M5S e dei civici a contrasto dell’avanzamento delle destre.

Le parole

“La politica non è sempre la stessa. Se vogliamo il cambiamento si può decidere di dare a Scafati una nuova classe dirigente. Persone nuove, volti nuovi ma con competenze vere e consolidate” spiega in un comunicato Nello Di Lallo, che si concentra in questa fase embrionale sui valori comuni sui quali ricostruire un fronte progressista locale “La rete politica PER vuole essere la risposta agli scafatesi che guardano ormai con indifferenza e rassegnazione ai fatti della città. Anche noi eravamo tra i “rassegnati”, ma abbiamo deciso di combattere la rassegnazione con l’impegno diretto, coraggioso e libero” concludendo “Ci siamo con le nostre storie di vita, di persone impegnate da sempre nell’associazionismo cattolico e laico e nel sociale. Siamo ufficialmente in campo, sempre aperti al dialogo con tutti, con i cittadini e le forze politiche che hanno a cuore il presente e il futuro di Scafati”. Nel frattempo nel campo del centro sinistra partitico arrivano notizie importanti per incominciare a tastare una realtà ancora abbastanza soffusa alla città.

L’occasione di Grimaldi

Il Partito Democratico sembra infatti giocare la sua partita interna in maniera coincidente alla fase di primarie nazionali animate da Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. L’attenzione è tutta sull’ex coordinatore locale, e volto storico, Michele Grimaldi, che potrebbe in caso di elezione di Bonaccini prendere posto all’assemblea nazionale dei tesserati come rappresentante dell’agro nocerino sarnese. Una incoronazione importante che certifica una vicinanza dal partito, e un consecutivo potere di decisione, non indifferente oltre il ragionamento “deluchiano”, che aveva storicamente considerato il dirigente locale una figura di discontinuità.