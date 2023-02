Castellammare. 51enne chiama il 118 ma i soccorritori non individuano l’abitazione, muore poco dopo

E’ stata aperta un’inchiesta dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata per capire quali siano state le cause del decesso e se ci sono responsabilità da parte di chi non ha effettuato l’intervento.

La denuncia

I familiari hanno sporto denuncia per fare chiarezza sull’assurda dinamica e la salma è stata sequestrata. Allo stato non risultano iscritti nel registro degli indagati.