Ospedale del mare. Attesa troppo lunga, paziente danneggia pronto soccorso

Irritato dai lunghi tempi di attesa al pronto soccorso, ha danneggiato il pannello di una delle porte d'ingresso. Si è poi allontanato, ma non ci sono statiferiti. L'uomo è stato identificato

L’intervento dei Carabinieri

Nella giornata di ieri ennesimo caso di violenza all’interno di un ospedale e in modo particolare dei pronto soccorsi campani. I carabinieri della stazione di Napoli San Giovanni a Teduccio sono intervenuti presso l’Ospedale del mare.

I danneggiamenti

Questa volta, fortunatamente, il paziente aggressore non si è scagliato contro il personale medico ma, come ricostruito dalle forze dell’ordine, irritato dai lunghi tempi di attesa al pronto soccorso, ha danneggiato il pannello di una delle porte d’ingresso. Si è poi allontanato, non ci sono stati feriti.