Sarno. Gestione delle stazioni di ricarica alla multiservizi (video)

Finanziate con i fondi del Pnrr e installate l’estate scorsa le stazioni di ricarica per le bici elettriche, non sono ancora funzionanti. L’amministrazione Canfora ha deciso di affidare la gestione alla Sarno Servizi Integrati. La Giunta, con delibera approvata lo scorso 16 febbraio, ha dato il via libera all’affidamento del servizio alla sua azienda speciale.













Dislocazione sul territorio

A settembre scorso sono state installate, sul territorio comunale, tre stazioni di ricarica attrezzate con 39 mezzi elettrici. L’ente comune quindi avvalendosi dell’Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati, vuole offrire un’alternativa utile e a basso costo alla cittadinanza che effettua spostamenti urbani frequenti, alla luce anche del rincaro dei combustibili fossili e del livello di inquinamento ambientale, oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti.

