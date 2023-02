Scafati. Stadio Comunale, appaltati i lavori per il sistema elettrico

Stadio comunale “Giovanni Vitiello”, parte la gara per i lavori che risolveranno finalmente i disservizi elettrici della struttura dopo il colpo subito lo scorso 25 Settembre. Le somme furono inizialmente rilevate dall’amministrazione Salvati, riprese e portate al termine sotto l’occhio vigile e attento del commissario prefettizio Antonio D’Acunto.

I danni del 25 Settembre

Durante la notte delle scorse elezioni nazionali un gruppo di delinquenti, l’esperta “banda del rame” che ha colpito poi ad Angri e non solo, si è intrufolato all’interno del campo sportivo vandalizzando gran parte del complesso ed estirpando dai vari circuiti elettrici quanto più materiale possibile. Il giorno dopo la situazione era tragica, con l’intero stadio privo di corrente elettrica e costretto ad un ulteriore ridimensionamento dei servizi. A tamponare la situazione le società attive nel centro, su tutte la Scafatese Calcio, attrezzate con generatore e metodi molto rusticani. Decine di migliaia di euro di danni che l’amministrazione è pronta dopo qualche mese a coprire, garantendo così un diritto fondamentale.

L’iniziativa dell’ente

Da relazione degli uffici competenti l’ammontare del furto rappresenterà al comune di Scafati una spesa di circa 68 mila euro per il ripristino del sistema elettrico generale. C’è da rifare quasi tutto tra quadri e circuiti, e l’ente conta una volta sottoscritto il contratto d’appalto di terminare l’iter entro 60 giorni per ridare maggiore funzionalità ad una struttura sportiva che rappresenta una risorsa imprescindibile ma ancora un tema apertissimo in città.

Altre problematiche

Nonostante le promesse dell’autunno da parte della politica, lo stadio comunale è rimasto privo dei certificati di agibilità necessari per aprire definitivamente tutte le tribune locali. Al momento il limite imposto dalla legge applicata dal pugno duro del prefetto di Salerno Francesco Russo per il “Giovanni Vitiello” è di 200 spettatori. Troppo poco per una compagine rappresentativa di una tradizione sportiva del territorio ormai ultracentenaria come la Scafatese Calcio, così come per altre società attive e di eccellenza come nel campo dell’atletica leggera. L’amministrazione Salvati lasciando palazzo Mayer secondo le varie dichiarazioni era stata capace di superare l’ostacolo relativo alla presenza di vie di fuga, con tanto di autorizzazione richiesta ai Vigili del Fuoco, ma con una situazione di stallo rispetto al lavoro di analisi del carico delle tribune, un aspetto tecnico specifico negli uffici comunali.