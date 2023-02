Polisportiva Lioni-San Marzano 0-4: continua la cavalcata dei rossoblu che calano il poker segnando due reti per tempo.

Polisportiva Lioni-San Marzano 0-4. Altro giro, altra corsa, altra vittoria. È sempre questo il motto dei rossoblu che trovano un altro successo contro una squadra ostica alla ricerca di punti salvezza. Troppo più forte, però, la squadra di mister Fabiano che cala il poker e conquista altri 3 punti.

Polisportiva Lioni-San Marzano 0-4: la cronaca del match

Gli ospiti provano fin da subito ad essere padroni del campo e al 7’ è Tarascio a rendersi pericoloso con una conclusione dalla distanza. Il Lioni prova a rispondere con Onesto che servito da Acka colpisce la sfera, ma Palladino blocca. Aumenta l’intensità dei rossoblu che dopo la mezz’ora trovano il vantaggio. Al 35’ su un traversone dalla sinistra è Velotti a battere D’Angeli e portare i suoi in vantaggio. Passano 7 minuti ed è il solito Castagna a trovare il raddoppio con un tocco morbido a beffare l’estremo difensore irpino. All’intervallo il risultato è di 2-0 per i marzanesi.

Nella ripresa il San Marzano scende in campo con l’intenzione di chiudere subito il match. Dopo pochi minuti è ancora Tarascio a provarci con un tiro dalla distanza che sfiora l’incrocio. Dopo 11 minuti arriva il tris: Castagna vola sulla corsia di destra, appoggia per Marotta che buca ancora D’Angeli e fa 3-0. A metà frazione si rivede il Lioni dalle parti di Palladino con Moccia che prova una conclusione a giro che termina di poco fuori. Al 70’ arriva i rossoblu calano il definitivo poker. Elefante ruba palla ad un difensore, s’invola verso D’Angeli e trova il sedicesimo centro in stagione. Dopo il quarto gol rossoblu i ritmi si abbassano vertiginosamente ed al triplice fischio è la compagine marzanese a festeggiare.

Polisportiva Lioni-San Marzano 0-4: il tabellino

POLISPORTIVA LIONI (4-3-3): D’Angeli; Acka, Campagnuolo, Gala, Luongo (33’ st Pappalardo); Di Ruocco (42’ st Rosania), Visciano (27’ st Battaglia), Greco (42’ st Petrozzino); Moccia, Zinno, Onesto (27’ st Ciociola). A disposizione: Caputo, Rizzo, Fontana, Sidibe. Allenatore: Caruso.

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Chiariello, Riccio, Velotti, Fernando (10’ st Armeno); Tarascio (19’ st Nuvoli), Lettieri, Casillo(27’ st Penka); Marotta (14’ st Camara), Elefante, Castagna (19’ st Esposito). A disposizione: Ragone, Di Girolamo, Dentice, Montoro. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Tomei (Sapri). Assistenti: Martello (Torre del Greco) e Ievolella (Benevento).

RETI: 35’ pt Velotti, 42’ pt Castagna, 11’ st Marotta, 25’ st Elefante.