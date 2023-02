Maurizio Costanzo. Il ricordo di Donna Imma e del marito Matteo Giordano

Maurizio Costanzo. Il ricordo di Donna Imma e Matteo Giordano.

La triste notizia

Si rincorrono in queste ore i post sui social in ricordo di Maurizio Costanzo spentosi, all’età di 84 anni, dopo qualche settimana di ricovero in una clinica privata. Aperta la camera ardente in Campidoglio, i funerali del Gigante della Tv si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle ore 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Maurizio Costanzo Show

Dalle nostre zone e dalla Campania in genere, molti artisti sono divenuti ospiti fissi nel famoso salotto serale.

Il Maurizio Costanzo Show, è stato un proscenio importante per Gigione che per l’occasione si esibì in una memorabile “A campagnola”. Da guinnes le tante partecipazioni di Federico Salvatore all’epoca di “Azz” e di altri successi. Indimenticabile fu quando Maurizio Costanzo dedicò una puntata intera del talk show al mondo dei neomelodici. Sui divani del palcoscenico del teatro Parioli, sedettero con Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale del “Il Mattino”, Antoine, Ida Rendano, Lello D’Onofrio, Stefania Lai, Alan De Luca e Ciro Ricci, con loro un giovanissimo Francesco Paolantoni. Particolare predilezione Maurizio l’aveva per Mario Merola, tanto che il re della sceneggiata è stato il primo cantante napoletano ad essere invitato da Costanzo in una puntata di “Acquario”, nel 1979, programma che dette l’inizio insieme a “Bontà Loro”, alla novità in tv delle interviste in salotto.

Donna Imma Polese e Matteo Giordano

Negli ultimi tempi, ancora in preda alla paura del covid, Maurizio Costanzo ha invitato al Parioli la coppia che in questi ultimi tempi sta incontrando piano piano il piacere del pubblico Donna Imma Polese e Matteo Giordano del Grande Hotel La Sonrisa. Sulla loro pagina ufficiale un messaggio rivolto al giornalista scomparso.

Le parole dei castellani de La Sonrisa

“Abbiamo conosciuto Maurizio Costanzo nel novembre 2020 quando ci ha invitato al suo Show. La prima cosa che ci ha detto è che lui seguiva papà con “Il Boss delle Cerimonie” e adorava il programma, ci ha riempito di belle parole e complimenti. Una bellissima persona e un gran signore della televisione.

La notizia della sua scomparsa ci ha lasciato un vuoto nell’anima. Salutiamo l’icona del giornalismo e il pilastro della tv italiana”