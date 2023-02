Nocera Inferiore. Un nuovo importante manuale sul Diritto del Lavoro

E’ stato pubblicato il nuovo manuale di Diritto del Lavoro scritto da Italo Meoli e Rocchina Staiano, edito da DIRITTO Più. Il manuale ha come obiettivo quello di prendere in considerazione tutti gli istituti più significativi del diritto del lavoro, combinando aspetti di tradizionale manualistica, con schematicità nell’analisi degli istituti, attraverso giurisprudenza di legittimità e di merito, circolari dell’inps e dell’Inail ed interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È diviso in quattro parti, al fine di semplificare e di facilitare l’inquadramento degli istituti trattati: la Parte I è dedicata al “lavoro autonomo e lavoro subordinato”; la Parte II alle “procedure di assunzione e costituzione del rapporto di lavoro”; la Parte III alle “cause di sospensione del rapporto di lavoro” e la Parte IV allo “svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro”. Il volume, infine, si caratterizza per gli aggiornamenti che riguardano: l. 162/2021, legge sulle pari opportunità sul lavoro; l. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022; c.d. normativa Covid-19; d.lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza); d.lgs. 105/2022 (Conciliazione vita e lavoro); c.d. Decreto Semplificazioni: l. 122/2022.

GLI AUTORI

Meoli è avvocato giuslavorista, socio AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), Partner 24 Ore Avvocati, accreditato nella materia “Diritto del Lavoro – Lavoro Subordinato e tematiche giudiziali”. Fornisce consulenza specialistica alle aziende, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, su tutte le tematiche concernenti il rapporto di lavoro, fase pre assuntiva, con individuazione delle tipologie contrattuali più rispondenti alle esigenze dei clienti, gestione di qualunque problematica inerente allo svolgimento del rapporto lavorativo (cambio di mansioni, distacchi, trasferimenti), risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti individuali e collettivi), assistenza nei procedimenti disciplinari, redazione di regolamenti aziendali, consulenza alle aziende relativamente alla gestione del personale dipendente, assistenza nei rapporti con enti previdenziali, autorità amministrative ed organizzazioni sindacali. Docente in Master e corsi di formazione. Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, esercita la sua attività prevalentemente sui Fori di Nocera Inferiore, Salerno, Avellino e Napoli.

La Staiano è avvocato, docente in Diritto Previdenziale ed Assicurativo presso l’Università di Teramo; Docente in D.lgs. 81/2008: sicurezza sul lavoro presso l’Università Niccolò Cusano di Roma; Docente/formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 5 marzo 2013; Docente in vari Corsi di formazione e di master; Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Benevento e Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste, anche telematiche.