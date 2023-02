Scafati. 40enne aggredisce il comandante della polizia municipale Dionisio

L'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Dioniso se l’è cavata con sette giorni di prognosi.

Tutto è accaduto attorno alle 12 di ieri quando un uomo quarantenne scafatese, ha seminato il panico nella centralissima via Martiri d’Ungheria e aggredisce il comandante della polizia municipale.

Il fatto

F. C., già noto alle forze dell’ordine per episodi violenti, entra in alcuni negozi della zona, fra cui un supermercato, visibilmente alterato.

Il panico

La gente inizia a scappare in strada impaurita e il traffico nella zona si congestiona. All’interno di un centro scommesse gli si para dinanzi il comandante della polizia municipale Salvatore Dionisio, che si trovava in zona per controlli di routine.

L’intervento del comandante Dionisio

Accortosi della pericolosità dell’uomo, il comandante ha immediatamente chiesto rinforzi e l’intervento di una ambulanza, in tanto sul posto giungono anche i carabinieri.

L’aggressione

Durante la discussione in strada con le forze dell’ordine, però, il quarantenne prima prova a spiegare le sue ragioni e poi all’improvviso si divincola e scaglia prima una bicicletta verso il comandante Dionisio, poi ha preso a sputare e dare calci. Alla fine è stato bloccato dai carabinieri che l’hanno trasferito nella tenenza di via Oberdan.

La denuncia

Dopo le formalità di rito è stato denunciato all’autorità giudiziaria per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Dioniso se l’è cavata con sette giorni di prognosi.