Scafati. Svincolo ss268 in via Sant’Antonio Abate, l’apertura è un miraggio

Il sindaco di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale in visita a Scafati, l’occasione del Giro D’Italia è propizio per tornare a parlare della fragile situazione dell’apertura della bretella M3.

Una situazione bloccata

Continua lo stallo burocratico dettato dal comune di Scafati sul caso in via Sant’Antonio Abate, che aspetta l’apertura dell’uscita dello svincolo della strada statale 268 che si prolunga fino all’autostrada Salerno-Napoli. Negli scorsi giorni Abagnale ha visitato il comune scafatese per aggiornamenti sul prossimo appuntamento sportivo che dovrà passare anche per l’agro, cercando successivamente di avere notizie in merito rispetto allo stato dell’apertura della bretella autostradale. L’uscita è infatti condizionata alla conclusione delle opere di sicurezza stradale, che passano per la conclusione di una rotatoria che possa permettere il giusto deflusso del traffico, o almeno di qualche iniziativa infrastrutturale. Purtroppo notizie di avanzamento in merito sono mancate ancora, per il dispiacere dei comuni limitrofi (l’opera insiste anche nel territorio di Angri) che sono anche costretti a lavori emergenziali.

I lavori limitrofi

L’amministrazione di Sant’Antonio abate, grazie al lavoro degli operatori ecologici di “Velia Ambiente” negli ultimi giorni si è attivata per il taglio dell’erba e per il ripristino dello stato naturale del bordo strada annesso al guard rail per il tratto di propria pertinenza, lavorando anche per il ritiro straordinario di alcuni cumuli di rifiuti presenti nell’area.

Il commento di Avagnano

Un’iniziativa lodevole che fa scattare però la polemica interna nel comune scafatese, con l’ex assessore ai lavori pubblici Gennaro Avagnano che commenta con amarezza la situazione di stallo a danno dei territori circostanti, oltre che per gli stessi cittadini scafatesi. “Anche per quanto riguarda la progettazione della rotonda, che attualmente sarebbe una soluzione per rendere meno pericoloso l’incrocio di via Sant’Antonio Abate ,il sottoscritto è curioso di sapere a che punto è la progettazione. Da assessore ai lavori pubblici feci mettere in bilancio €70.000 per l’affidamento esterno atteso che la regione si mostrò disponibile a finanziare l’opera per circa un milione di euro” spiega Avagnano “Nel frattempo la bretella resta percorribile in solo senso quando si potrebbe aprire in entrambi i sensi rendendola percorribile almeno solo agli autoveicoli in uscita dalla 268 e non agli automezzi mezzi pesanti. Tutto ciò migliorerebbe la circolazione dell’Intera città”.

Le soluzioni di Casciello

Secondo ultime notizie, sul caso ci sarebbe ancora un importante stallo, con l’esproprio delle relative aree necessarie per la costruzione della rotatoria ancora in stand-by. Arriva così la proposta di Walter Casciello, esponente Fratelli D’Italia “Si possono trovare soluzioni a costo zero temporanee e di sicurezza. La competenza dell’apertura della bretella compete completamente al comune, che potrebbe aprire già nei prossimi giorni. Per evitare però disastri si può lavorare a dossi artificiali o semafori, che costerebbero sicuramente di meno di un’impegnativa rotatoria”.