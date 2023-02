Scafatese-Buccino 2-0. Torna alla vittoria la compagine giallobleu e vola a 56 punti in classifica riagganciando l’Agropoli. Per gli ospiti, invece, si complica la corsa salvezza dato che si ritrovano in piena zona play-out.

Scafatese-Buccino 2-0: la cronaca del match

Partono subito forte i padroni di casa che già al 5′ sfiorano il vantaggio con un missile dal limite di Tagliamonte. Poco prima del quarto d’ora è Di Pasquale ad essere impreciso che non trova lo specchio. Al 38′ arriva il graffio del T-Rex: Cavaliere crossa ed il capocannoniere del girone B trova la diciottesima rete in campionato. Arriva immediata la risposta degli ospiti che con una ripartenza costringono Botta agli straordinari. Al termine della prima frazione è Dellacasa che ci prova dalla distanza, ma la conclusione termina alta.

Nella ripresa il Buccino cala e sale in cattedra Manzi. Il calciatore giallobleu ci prova al 47′ con un tocco sotto, ma la palla esce. Quattro minuti più tardi ancora Manzi recupera palla sulla trequarti, s’invola verso la porta di Volzone e sigla il raddoppio per il canarino. Continua ad essere pericolosissima la Scafatese con Tagliamonte che al 65′ prova un eurogol. Un minuto più tardi è Trezza che prova a pescare l’incrocio dei pali, ma c’è solo l’illusione del gol. Dopo le due occasioni consecutive per la squadra di mister Liquidato cala l’intensità del match. Al 90′ il risultato è di 2-0 e la Scafatese torna a conquistare 3 punti.

Scafatese-Buccino 2-0: il tabellino

SCAFATESE: Botta 04, Manzo (70′ Canale), Iommazzo (75′ Iovinella), Esposito, Trezza, Cavaliere (86′ Frulio), Alvino, Masullo, Di Pasquale 03, Evacuo (63′ Costantino), Tagliamonte (89′ Salvatore). A disposizione: Colantuono 03, Scarpati, Costantino, Canale, Salvatore 04, Iovinella, Solimeno 04, Frulio, Vassallo 05.All: Liquidato Stefano

BUCCINO: Volzone, Mejri (75′ Castillo), Imperiale 03, Dellacasa, De Martino (60′ Senatore), Friedenlieb, Ambrosino 04 (60′ Mammoliti 05), Sambataro, Pelosi, Marrocco (60′ Totaro), Santonicola. A disposizione: Raavendran 04, Carucci 03, Mammoliti 05, Castillo, Gibba, Bellopede, Sansone, Totaro, Senatore. All: Ferullo Osvaldo

RETI: 38′ Evacuo, 51′ Manzo