Nocerina-Barletta 0-1: la squadra di mister Erra crolla con un eurogol di Vicedomini che spedisce i molossi in zona play-out.

Nocerina-Barletta 0-1. Sarà una lunga notte in casa rossonera, dato che da oggi pomeriggio i molossi si ritrovano in zona play-out. Sconfitta pesante, contro una grande squadra, ma che comunque non lancia segnali positivi. A decidere il match un eurogol di Vicedomini.

Nocerina-Barletta 0-1: la cronaca del match

La sfida inizia con una fase di studio tra le due compagini che cercano di non sbilanciarsi per concedere campo all’avversario. La prima vera occasione arriva al 20′: cross di Ziello, Caso Naturale da due passi viene anticipato ed il Barletta si rifugia in corner. Gli ospiti con il passare dei minuti iniziano a diventare padroni del campo ed al 28′ arriva il gol. Su una respinta della retroguardia rossonera Vicedomini dalla distanza trova un eurogol formidabile. La Nocerina prova a reagire ma solo attraverso i calci piazzati. Poche le trame di gioco offensive prodotte dai rossoneri che hanno comunque retto sulle avanzate biancorosse.

Nella ripresa è Hedman l’uomo più pericoloso dei rossoneri. Cross dalla destra, lo svedese calcia di prima ma non trova lo specchio. Un minuto dopo ancora il classe 2004 con un tiro cross colpisce il legno. Il Barletta alza di nuovo la testa ed in 10 minuti va vicina al raddoppio 2 volte, prima con Santerusso impreciso e poi con Loiodice, con la palla che viene salvata sulla linea. La squadra di mister Erra continua ad affidarsi ai calci piazzati ma Garofalo è impreciso. L’ultima chance arriva al 95′: Giacomarro salta un uomo, mette al centro, ma la difesa ospite è lesta a sventare il pericolo.

Nocerina-Barletta 0-1: il tabellino

NOCERINA (3-5-2): Russo; Romeo, De Marino, Garofalo; Hedman (68’ Fusco), Ziello (54’ Maletic), Giacomarro, Schiavella (75’ Bandeira), Chietti; Caso Naturale, Mancino (89’ Boccia). A disp.: Caliendo, Menichino, Flora, Gaudino, Dorato. All. Alessandro Erra.

BARLETTA (4-4-2): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi; Cristallo (86’ Cafagna), Maccioni, Vicedomini, Loiodice (79’ Loiodice); Lattanzio (13’ Scaringella, 90+3’ Visani), Russo. A disp.: Lovecchio, Ponzo, Feola, Padalino, Mercorella. All. Francesco Farina.

MARCATORI: 29’ Vicedomini.

ARBITRO: sig. Simone Gavina di Aprilia. Assistenti: Gozzuto di Formia e Spartisano di Cesena.