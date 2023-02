Ilvamaddalena-Paganese 0-4. Gli azzurrostellati conquistano i 3 punti in terra sarda grazie ad una super prestazione. Gara totalmente diversa rispetto all’andata, con la squadra di mister Giampà brava a chiudere il match dopo appena 45 minuti.

Ilvamaddalena-Paganese 0-4: la cronaca del macth

La Paganese sblocca subito la gara, proprio come contro il Portici. Al 3′ Maggio serve De Felice che a tu per tu con Mejri non sbaglia e trova la quattordicesima rete stagionale. I padroni di casa non riescono a reagire ed è sempre la squadra biancoazzurra a fare la partita. Al 35′ arriva il primo episodio di giornata: Di Pietro stende Maggio da ultimo uomo e lascia la propria squadra in inferiorità numerica. 10 minuti più tardi arriva il 2-0: Di Somma è il più lesto di tutti sugli sviluppi di un corner e raddoppia il vantaggio. Solo un minuto dopo arriva il secondo episodio: Mejri esce su De Felice, lo stende e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta D’Agostino che non sbaglia.

Nella ripresa l’Ilvamaddalena prova a dare una scossa al match effettuando un triplice cambio. La mossa non ha gli effetti sperati ed infatti è sempre la squadra di mister Giampà ad essere padrona del campo. La compagine sarda prova ad affidarsi a delle ripartenze sporadiche ma senza impegnare Moro. I ritmi della gara si abbassano notevolmente e l’ultima azione degna di nota arriva al 94′. Il neo entrato Caiazzo, classe 2004, calcia, ed anche grazie ad una deviazione, trova la quarta rete per gli azzurrostellati.