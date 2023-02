Angri. Allagamenti: Milo chiede una commissione comunale speciale

Sul monitoraggio permanente degli allagamenti il consigliere comunale Alberto Milo da seguito a quanto anticipato ai microfoni di agro24 qualche settimana fa (guarda il servizio). Milo aveva premesso che avrebbe scritto al sindaco Cosimo Ferraioli al Presidente del Consiglio Comunale Massimo Sorrentino per chiedere l’istituzione di una commissione consiliare ad hoc sulla questione allagamenti.













La lettera di richiesta di Milo

E proprio alle due massime cariche istituzionali cittadine Milo ha scritto, preliminarmente, chiedendo la composizione di una commissione consiliare speciale come previsto dall’articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale. “Un’apposita commissione speciale, denominata “Rio Sguazzatorio”, che abbia come scopo quello di mettere in atto ogni azione necessaria finalizzata a contrastare i gravi disagi che i nostri concittadini subiscono ogni qualvolta si verificano condizioni climatiche avverse sul nostro territorio” si legge nella nota.









Ruolo decisivo per il consiglio comunale

“Sarà il consiglio comunale, l’organo di rappresentanza politica della nostra città, a stabilire in modo precipuo l’indirizzo e gli obiettivi della commissione” conclude la nota sottoscritta da Alberto Milo.

Luciano Verdoliva