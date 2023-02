Angri. Corso gratuito di informatica per la terza età promosso dall’assessore D’Aniello

Il problema resta però la carenza delle attrezzature informatiche per svolgere praticamente le lezioni. “A breve dovremmo ricevere 10 computer dall’agenzia delle entrate, in quanto ho partecipato a un avviso pubblico per ricevere dei computer in disuso che l’agenzia metteva a disposizione degli enti locali” aggiunge l’assessore angrese, che per questo motivo, dati i tempi stretti per l’inizio ufficiale del corso, ha rivolto un appello dal suo profilo social affinché “qualche persona di buon cuore, se avesse la possibilità di donare qualche pc che non usa più o potercelo prestare gliene saremmo grati”.

Le lezioni

Le lezioni per istruire i partecipanti dai 60 anni in su, prevedono di acquisire le conoscenze di base su come usare i vari dispositivi informatici quali smartphone, tablet, pc, social network ma pure per ricevere informazioni preziose su come riconoscere in tempo le truffe online, oramai all’ordine del giorno per chi naviga sul web, ed alle quali proprio chi appartiene ad una fascia d’età più fragile è maggiormente esposto, cadendo facilmente nel tranello di cliccare qualche link ricevuto tramite sms o una mail o fornire addirittura dati sensibili se non password di carte o conti. Uso consapevole della tecnologia per trasmettere rischi e utilità di un nuovo mondo tecnologico.

Anna Villani