“Australiana” nel salernitano. 7500 contagi, i più colpiti sono bambini

L’influenza

Secondo quanto emerso dai grafici redatti dai medici sentinella l’influenza “australiana” ha contagiato circa 7500 salernitani in queste ultime settimane e ad essere più colpiti sono i bambini sotto i 5 anni.

Colpiti circa 800 bambini

L’influenza ha contagiato in modo particolare oltre 800 bimbi in provincia di Salerno, come riportato da “Il Mattino”.

Oltre all’influenza stagionale stanno circolando tra la popolazione anche virus para-influenzali che vengono attenzionati dalla comunità medica.