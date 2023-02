Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e’ stato oggetto di un post su Facebook contenente frasi intimidatorie a firma di una sigla della galassia anarchica.

Il post è stato poi rimosso.

Sull’accaduto, come scrive l’Ansa, indaga la Digos. L’ex Guardasigilli, che già in passato è stato oggetto di atti intimidatori rivolti anche nei confronti di alcuni suoi familiari, per ora non commenta l’episodio.