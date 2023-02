Nocera Superiore. Quartiere al buio e scatta la protesta dei cittadini (video)

Un blackout elettrico, verificatosi a settembre scorso, ha messo fuori servizio la pubblica illuminazione, causando disagi a circa 60 famiglie. Alla base del mancato intervento per la riparazione, pare ci siano scarichi di responsabilità tra Acer, l’ Agenzia campana di edilizia residenziale e l’ amministrazione comunale . Il primo cittadino di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ha detto che la competenza su quella zona non è dell’amministrazione ma è dell’Acer. Ma l’Acer, non si pronuncia. Ed è per questo che i residenti, ora sono intenzionati a inscenare una protesta.











Risoluzione della problematica

Gli stessi residenti sono a conoscenza dell’impegno che il sindaco e l’amministrazione comunale ci sta mettendo, ma ora chiedono a gran voce che la problematica sia risolta e non è importante di chi sia la competenza. Sono pronti, nel caso ci siano altre lungaggini, ad aderire per le vie legali contro il Comune e l’ Acer.

Il servizio è di Aldo Severino