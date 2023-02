Pagani. Traversa Mangioni, due beni confiscati al Comune

Beni confiscati, l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco pronta a rilanciare in Traversa Mangioni un immobile e un box per finalità sociali. Provare a rendere un luogo possesso della criminalità un fiore di inclusione e legalità.

La richiesta

Questa l’intenzione dell’ente paganese, che nello scorso 17 Febbraio ha presentato attraverso una delibera di giunta la sua manifestazione d’interesse nei confronti dell’ANBSC, Agenzia Nazione per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Desiderio per palazzo San Carlo è l’acquisizione dell’appartamento situato all’interno del Parco Rosato, a cui è collegato anche un box auto spazioso. La destinazioni di tali immobili sarà per finalità sociali, e il comune al momento è indeciso tra due indirizzi ben precisi, il primo che prevedrebbe una casa famiglia destinata ai minore oppure una casa delle associazioni che operano sempre nell’ambito della socialità e dell’inclusività. L’iter burocratico è del resto solo agli inizi, e ci sarà modo di continuare ad approfondire la materia in altri momenti e luoghi.

Le parole di Russo

“Siamo molto contenti di aver potuto inviare la nostra manifestazione d’interesse per questo appartamento, con garage, che potrà donare alla città di Pagani un nuovo spazio di tutela. La stessa ANBSC ci ha invitato all’impegno sull’argomento, e per noi è stato un piacere rispondere presenti all’appello, tenuto conto che sul bene c’erano anche altre richieste” spiega l’assessore delegata Veronica Russo “Ora dobbiamo solo aspettare i via libera del caso per passare in consiglio comunale per approvare definitivamente il passaggio del bene. In questo tempo continueremo a lavorare per dare organicità e programmazione al progetto sociale che abbiamo in mente e che si dovrà concretizzare”. La priorità per l’amministrazione, anche vista la struttura, è di riuscire a creare uno spazio per chi ha bisogno di aiuto e tutele.

Le possibilità

Le due strade si dividono tra una gestione più interna dell’ente, che delegherebbe direttamente Agro Solidale ad agire sul luogo, e una più partecipativa alla città, con associazioni di stampo sociale in prima linea. “Le nostre idee non sono per forza contrastanti ma hanno bisogno di tempo, organizzazione e impegno per prendere forma. Stiamo lavorando per questo” conclude Russo.